Vahşi cinayetin zanlısı yakalandı

Gülizar Turan’ın katil zanlısı C.D. ile birlikte ormanlık alana birlikte gittikleri ortaya çıktı

Antalya'da ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'ın kafasını taşla ezip boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen C.D. yakalandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 14 Ağustos tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde ormanlık alanda kafası taşla ezilip boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüş halde bulunan 22 yaşındaki Gülizar Turan'ın katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Çevrede uzun süren araştırmaların sonunda ekipler, Gülizar Turan'ın Kepez ilçesi Toptancı Hal Kompleksi yakınlarında C.D. isimli bir şahsın motosikletine bindiğini tespit etti. Genç kızın C.D. ile cinayetin işlendiği yere birlikte gittiğini de tespit eden ekipler katil zanlısını kısa sürede yakaladı.



C.D. sorgusunda olay yerine birlikte gittiklerini ve aralarında çıkan bir tartışma neticesinde Gülizar Turan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.