Yener’in sapığı şizofren çıktı

Ünlü şarkıcı Hande Yener’in evine zorla girmeye yeltenen ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Recep G.’ye, “atipik psikoz” hastalığı teşhisi kondu

Ünlü popçuya musallat olan hayranı Recep G., Hande Yener'e, "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atmış, ardından Yener'in Cihangir'deki evine zorla girmeye çalışmıştı. Yener'in savcılığa şikâyeti sonrası Recep G. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle "cinsel taciz" suçu kapsamında davası açılmış, Recep G.'nin ünlü popçuya 2 ay süreyle yaklaşmamasına karar verilmişti.

'SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK'

Hâkim karşısında ifadesine başvurulan Recep G., Yener'le 2-3 senedir görüştüğünü, "Prenses", "Harika" ve "Kraliçe" gibi ünlü popçuya ait olduğunu iddia ettiği sosyal medya hesabı üzerinden tanıştıklarını anlattı. Recep G., Yener'in kendisini sürekli farklı numaralardan aradığını ve Cihangir'de bulunan bir kafede defalarca Yener'le görüştüğünü öne sürdü. İddia edildiği gibi Yener'e ait eve zorla girmeye çalışmadığını anlatan sanık Recep G., Hande Yener'in daveti üzerine evine gittiğini beyan etmişti. Duruşmaya katılmayan Yener hakkında ise zorla getirme kararı çıkartılmıştı.

CEZAİ SORUMLULUĞU YOK

İfadesi ardından mahkeme, Recep G.'yi akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk etmişti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde heyet karşısına çıkan Recep G.'nin "atipik psikoz" hastası olduğu belirlendi. Recep G.'nin hastalığın etkisinde olduğu için işlediği iddia edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve işlediği suçun cezai sorumluluğunun olmadığı anlatıldı. Recep G. için tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

ATİPİK PSİKOZ NEDİR?

Psikoz bir akıl hastalığı olup bu grup psikiyatrik hastalıkları kapsayan ana tanı kategorisidir. Psikoz ana başlığı; şizofreni ve şizofreni yelpazesi içindeki bozukluklar, paranoid bozukluk, organik (bedensel hastalık sonucu) psikozlar, affektif psikozlar (depresyon ve bipoların ileri safhası), uyuşturucu ve alkole bağlı psikozlar, bazı psikiyatrik bozuklukların algı ve düşünce bozukluğu ilave olan durumları gibi geniş bir çerçeveyi kaplar.