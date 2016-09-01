3. Köprü'den ücretli geçişler başladı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan sürücüler bugün itibari ile ücretli geçiş yapmaya başladı. Saat 00.00’yi gösterdiği anlarda gişelerden çıkan sürücüler, OGS ve HGS’de yaşanan sorun nedeni ile ücretli geçiş için sıraya girdi.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, açılışın ardından bir süre ücretsiz geçişlere açılmış ve vatandaşların akınına uğramıştı. Köprü bu gece saat 00.00 itibari ile ücretli geçişlere başladı. Vatandaşlar, "Şuana kadar ücretsiz olarak geçtik. Bu halk için iyi bir şeydi. Ama artık bu saatten sonra ücretli olması gerekiyor. Yatırımların bir şekilde artık karşılanması lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



HGS VE OGS'DE YAŞANAN SORUN NEDENİYLE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyolun ücretli hale gelmesi ile birlikte HGS ve OGS sisteminde yaşanan sorun, otoban çıkışlarında araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Bir çok araçta HGS ve OGS olmasına rağmen ücretsiz geçiş esnasında kameraların açık olmaması ve ardından ücretli geçişle birlikte açılan kameraların araçlardaki sistemleri tanımaması nedeni ile çıkışlarda sorun yaşandı. Son dakikada çıkış gişesine giren bir kamyon sürücüsü, ücret istenmesi üzerine tepki gösterdi. Hızlı Geçiş Sistemi olduğunu belirten sürücü, yanında parası olmadığını belirterek gişe memuruna itiraz etti. Bunun üzerine açıklama yapan gişe memuru, kamyon şoförüne OGS ve HGS'de yaşanan sorunu anlatarak, kamyon sürücüsüne cezalı geçiş yaptırdı. Bu tartışma yaşanırken, gişelerdeki HGS ve OGS geçiş noktalarından girmeye çalışan sürücülerin de sistemin sorunlu olması nedeni ile giremedikleri görüldü. Sürücüler nakitle çıkış yapmak için kart alarak gişelerden giriş yaptı. Görevliler ise sorunun giderilmesi için seferber oldu. Yaşanan sorun nedeni ile uzayan araç kuyruğu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.