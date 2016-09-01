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, Şehit ’in kabrini ziyaret etti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 22:36 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 22:49
Kenan İmirzalıoğlu, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti
Kenan İmirzalıoğlu, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Sanatçı , darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş 'in ’nin Bor İlçesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Çukurkuyu kasabasına gelen İmirzalıoğlu, önce Çukurkuyu Şehitliği'nde bulunan 'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak tarafından karşılanan İmirzalıoğlu, şehitlik ziyaretinin ardından şehit Astsubay Başçavuş Halisdemir'in evine geçerek aileye başsağlığı diledi.

ÖMER BAŞÇAVUŞ'U BÖYLE KATLETTİLER DUYGULANDIRAN ’ÖMER HALİSDEMİR’ ŞİİRİ KAHRAMAN ASKER ÖMER HALİSDEMİR'İN HEYKELİ DİKİLDİ

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