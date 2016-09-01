Kenan İmirzalıoğlu, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Sanatçı Kenan İmirzalıoğlu, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde’nin Bor İlçesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Çukurkuyu kasabasına gelen İmirzalıoğlu, önce Çukurkuyu Şehitliği'nde bulunan Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak tarafından karşılanan İmirzalıoğlu, şehitlik ziyaretinin ardından şehit Astsubay Başçavuş Halisdemir'in evine geçerek aileye başsağlığı diledi.

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