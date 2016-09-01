Müge Anlı'da bir kayıp daha bulundu

Günlerdir ailesi tarafından aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Güneş, Müge Anlı'da bulundu...

Güneş'i, ailesi 27 gündür arıyor fakat ona ait hiçbir ize rastlayamıyordu. Programın başlamasıyla soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te alan aile, gözyaşları içinde babalarının bulunması için yardım istedi.

91 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Güneş bulundu

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BULUNDU

3 gün (27 Ağustos) önce yayına gelen aileye müjdeli haber çok geçmeden geldi. Pendik, Marmara Üniversitesi Hastanesi'ndeki izleyiciler programa telefonla bağlanarak, hastanede aradıkları eşkâle uyan bir hasta olduğunu belirtti. Bu haber üzerine aile, Müge Anlı ekibiyle beraber hastaneye gitmek üzere yola koyuldu. Hastaneye ulaştıklarında ise yüreklerine büyük bir su serpildi.

YOLDA DÜŞÜP BEYİN TRAVMASI GEÇİRİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Bahsedilen kişi aradıkları babaları Abdullah Güneş'ti. 91 yaşındaki Güneş, yolda yürürken sebebi henüz belli olmayan bir olaydan dolayı düşmüş başına darbe alarak beyin travması geçirmişti. Hastane ekibi, haftalardır ailesini bulmaya çalıştıklarını, bu hafta sonuna kadar bulunmazsa kimsesiz olduğu düşünülerek Sosyal Hizmetler'e göndermek zorunda kalacaklarını söylediğinde, aile büyük bir mutlulukla Müge Anlı ve ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti.