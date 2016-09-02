17 yaşındaki genç fenalaşarak can verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde 17 yaşındaki Ali Kulakoğlu, aniden fenalaşınca arkadaşlarının kendisini hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybetti. Gencin ölümü üzerine aile ve yakınları şoka girdi.

Bodrum'daki bir otelde barmen olarak çalışan ve amatör futbolla da uğraşan Ali Kulakoğlu, 4 arkadaşıyla birlikte otomobille gittikleri Akgedik Barajı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Yakın arkadaşları Ali'yi hemen hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Yolların kapalı olması nedeniyle hastanenin arka kapısından girmek isteyen arkadaşları, başarılı olamayınca hastane yakınlarında bekleyerek yetkililere haber verdi.

Hemen olay yerine giden sağlık görevlileri Ali'ye müdahale etti. Müdahalelere rağmen Ali, hayatını kaybetti. Bir süre Ali'den haber alamayan yakınları hastaneleri aramaya başlayınca acı gerçekle karşılaştı. Hastaneye gelen Ali'nin anne ve babası sinir krizleri geçirdi. Haberi duyan arkadaşları da hastaneye akın etti.

Ali Kulakoğlu'nun cesedi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından ön incelemeye alındı. Çevresinde sevilen biri olan gencin ölümüyle ilgili 6 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ceset ön incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıpa gönderildi.