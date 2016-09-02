Ankara’da Atatürk Anıtı önünde intihar girişimi

Ankara’da, Atatürk Anıtı önünde kafasına Türk bayrağı saran bir şahıs, başına silah dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri, silahlı şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Ulus'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çıkan kafası Türk bayrağıyla sarılı bir kişi, başına silah dayayarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DOLANDIRILDIĞI İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir süre şahsı ikna etmek için uğraştı ancak sonuç alamadı. Daha sonra çelik yeleklerini giyen ekipler, silahlı şahsa biraz daha yaklaşarak ikna çalışmalarına devam etti. Polis ekiplerine dolandırıldığı için intihar etmek istediği söyleyen şahıs, uzun süren çalışmaların ardından silahını bırakmaya ikna edildi. İkna edilen şahıs, polis aracına alınarak karakola götürüldü.

VATANDAŞLAR OLUP BİTENİ KAYDA ALDI

İkna çalışmaları sırasında çevrede biriken insan kalabalığı da polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen meraklı gözlerle yaşananları seyretti. Kimi vatandaşlar ise bu anları telefonlarının kamerasıyla kaydetti.