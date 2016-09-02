Bebek sahibi olan aileye şok üstüne şok!

Adana'da ultrason sonuçlarına bakarak erkek bebekleri olacağını söyledikleri ailenin kucağına bir kız bebek veren, ardından kan grubunun anne-babanın kanı ile uyuşmadığını söyleyen doktorlar, Aslankeser ailesine çifte şok yaşattı. Anne, bağlandığı bebeği kaybetme korkusu ile DNA testine yanaşmayarak çocuğu da alarak evi terk etti. Aile, savcılığa şikayet dilekçesi verdi, Valilik konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Aslankeser ailesinin bebek heyecanı ve sevincini kabusa çeviren, anne-babayı ayrılma noktasına getiren ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Elektrik ustası olan Tunahan Aslankeser (30) ile Burcu Aslankeser (25) 30 Ocak 2015 tarihinde evlendi. Evlendikten bir süre sonra Burcu Aslankeser eşine hamile olduğu müjdesini verdi. Burcu Aslankeser, daha sonra düzenli olarak hastaneye kontrole gitmeye başladı. Hamileliğin ilk dönemlerinde bir tıp merkezine giden Aslankeser'e doktor, bebeğinin erkek olduğunu söyledi. Daha sonra hastaneye gitmeye başlayan Aslankeser'e burada da doğuma kadar gittiği 3 ayrı doktor bebeğinin erkek olduğunu söyledi. Aslankeser'in 31 Temmuz 2016 tarihinde doğum sancıları başlayınca sezaryen yöntemiyle doğum yaptı. Narkozun etkisi geçtikten sonra gözünü açan anne, bebeğini kucağına aldı. Ancak 9 ay boyunca doktorlar bebeğinin erkek olduğunu söylemesine rağmen kucağına verilen bebeğin kız olduğunu öğrendi. Hemen görevlilere durumu sordu ancak kendisine hamilelik döneminde böyle hataların olabileceği söylendi. Anne ve bebek, bir süre sonra da hastaneden taburcu oldu. Hira Nur ismini verdiği bebeğini anne 3 gün sonra aile sağlığı merkezine götürerek hastalık olup olmadığını öğrenmek için topuğundan kan verdi. Aile sağlığı merkezindeki görevliler inceleme yaparken bebekten alınan kanın grubunun anne ve babanın kan grubuna uymadığını, tıpta böyle bir ihtimalin olmadığını bilerek aileyi aradı. Aile hemen aile sağlığı merkezine geldi, anne ve babadan tekrar kan alındı. Ancak sonuç değişmedi. Bunun üzerine Aslankeser ailesi başka hastanelere ve tıp merkezlerine de giderek kan grubu testi yaptırdı ama her yerde aynı sonuç ortaya çıktı.

ANNE BEBEĞİ DE ALIP SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

Aile 9 ay boyunca erkek bekledikleri bebeğin doğumdan sonra kız olması nedeniyle de bu durumdan çok şüphelenerek hemen doğumu gerçekleştiren hastaneye başvurdu. Hastane ise bebeklerin karışmayacağını söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan aile, Aile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattı. Bu süreçte adli tıp hem anne, hem de babadan kan alınarak DNA testi yapmak istedi. Baba kan örneğini verdi ancak anne kan örneği verip DNA testi yaptırmaya yanaşmadı. DNA testi yaptırmaya yanaşmayan anne, geçtiğimiz cuma günü evden bebeği de alıp kaçarak sığınma evine yerleşti. Annenin DNA testinde bebeğin kendisinin olmadığı anlaşılırsa kendisinden alınmasından korktuğunu, kendi bebeği olmasa bile onu çok sevdiğini, bu nedenle DNA testi yaptırmak istemediğini söylediği öğrenildi.

"PARAMPARÇA OLDUK"

Damadın annesi Cavidan Aslankeser ise yaşadıklarıyla şoka girdiklerini, paramparça olduklarını belirterek, "9 ay boyunca ultrasonda hep erkek dendi tüm hazırlıklar erkek olarak hazırlandı kucağımıza kız bebek verildi. Çok şaşırdık. Allah'tan gelen dedik aldık kabul ettik evimize geldik. 3 gün sonra topuk kanı almak için sağlık ocağından davet ettiler, gelinim ve oğlum çocuğu topuk kanı için götürdüler. Kan grubu da çalışılmış aile hekimimiz eşimi aradı 'Abi bu çocuk sizin değil' dedi. Nasıl olur dedik. Oğlumun kan grubu a pozitif, gelinim 0 pozitif gelen bebek b pozitif. Bu imkansız diye söyledi hekimimiz. İsterseniz kan gruplarını başka hastanelerde araştıralım dediler.Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yönlendirildik orada da tekrar kan grubu çalışıldı yine aynı sonuç çıktı. Tekrar yanlış çıkabilir dedik başka hastaneye gittik yine aynı sonuç çıktı" dedi.

3 AİLE DAHA MAĞDUR

Aslankeser, savcılığa şikayette bulunup avukat tuttuklarına dikkat çekerek, "Tüm resmi işlemleri yaptırdık şimdi sonucunu bekliyoruz. Onların söylediğine göre imkansız diyorlar bebeğin karışması. Sezaryende 'anne bir masada yatar bebeğin beşiği gelir yanına konur hazırda bebeğin bilekliği vardır annenin adı soyadı yazan direk bebeğin koluna takılır' diyorlar. Ama 9 ay erkek beklerken niye kız çocuk verildi ve kan grubu niye farklı? Doktor imkansız diyor. Erkekti diyor. Oğlum DNA testi istiyor ama gelin nasıl bir panik depresyon bir psikolojiye girdiyse cuma günü evi terk etti kadın sığınma evine yerleşti. DNA testi yaptırmamak için mi bilmiyorum. 'Bebeği elimden alırlar bunu psikolojim kaldırmaz' diye mesaj atmış arkadaşlarına. Babamızın kan grubu A pozitif annesi 0 pozitif bebeğimiz B pozitif bu da imkansızmış tıp tarihinde böyle bir şey yokmuş. Tüm görüştüğümüz doktorlar böyle söylüyor" diye konuştu.



Gelinin doğum yaptığı hastanede aynı gün doğum yapan 3 ailenin de bebeklerinin karıştığını iddia ettiğinin altını çizen Aslankeser şöyle devam etti:

"3 tane ihbar geldi biz de aynı durumdayız diye. 'Biz kız çocuk istiyorduk erkek verdiler' diyenler var. Bu olay aynı gece aynı gün olmuş. Birisi Tarsus'tan, ikisi deAdana'dan. Hastanede bebekler de karışmış olabilir. Bunun için de oğlum ve gelinimin bir an önce DNA testi yaptırması gerekiyor."

Hastane yetkilileri ise Aslankeser'in doğum yaptığı gün 2 saat öncesi ve 2 saat sonrası çok fazla doğum olmadığını, bebekler doğum yaptıktan hemen sonra isminin yazıldığı bileklik takıldığı, topuk kanı ve ayak izi alındığı, karışma ihtimalinin çok zayıf olduğu belirtildi.

Bu arada, Adana Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatarak, o gün hastanede çalışan temizlikçiden doktoruna kadar herkesin incelendiği öğrenildi.