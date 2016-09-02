TEM'in Bolu Batı Kavşağı 2 gün ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı, aydınlatma direklerini yenileme çalışması nedeniyle 5-6 Eylül tarihlerinde 2 gün ulaşıma kapatılacak.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değişim çalışması başlatılacağından İstanbul-Ankara istikameti otoyol çıkışı 5-6 Eylül tarihleri arasında 2 gün trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu kavşağın kapatılması sırasında Abant Kavşağı'nda gerekli uyarı levhaları ile sürücüler bilgilendirilecektir. Kapatılan yol kesiminde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir" denildi.