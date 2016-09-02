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TEM'in Batı Kavşağı 2 gün ulaşıma kapatılacak

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 17:33 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 17:33
TEM'in Bolu Batı Kavşağı 2 gün ulaşıma kapatılacak
TEM'in Bolu Batı Kavşağı 2 gün ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu'nun Batı Kavşağı, aydınlatma direklerini yenileme çalışması nedeniyle 5-6 Eylül tarihlerinde 2 gün ulaşıma kapatılacak.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değişim çalışması başlatılacağından - istikameti otoyol çıkışı 5-6 Eylül tarihleri arasında 2 gün trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu kavşağın kapatılması sırasında Abant Kavşağı'nda gerekli uyarı levhaları ile sürücüler bilgilendirilecektir. Kapatılan yol kesiminde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir" denildi.

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