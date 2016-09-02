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Yeni bir alzheimer ilacı, hastalar için umut oldu

Yeni bir alzheimer ilacı, hastalar için umut oldu
Yeni bir alzheimer ilacı, hastalar için umut oldu

insanları, test aşamasındaki yeni bir alzheimer ilacının beyinde oluşan protein plaklarını temizlemeyi başardığını ve tedavi konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Ancak yine de uzmanlar test aşamasındaki ilacın başarısı konusunda temkinli. Ancak haftalık bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir , ilacın alzheimer hastalığına bağlı hafıza kaybını önlemeyi başardığı ifade ediliyor. 165 hasta üzerinde yapılan testlerden elde edilen ilk bulgular ilacın yan etkilerinin büyük olmadığı şeklindeydi. Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda ilacın dozu artırıldıkça, beyindeki protein plaklarının da daha etkin bir biçimde temizlendiği görüldü. Daha sonra araştırmacılar hastaların hafıza durumunu teste tabi tuttu ve ilacın hafıza kaybını durdurmayı başardığı sonucuna vardı.

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