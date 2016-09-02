Yılanın ısırdığı adam, ayağını kullanamayınca intihar etti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ay önce yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan ve olaydan sonra yürüyemediği için hayatını koltuk değneği ile sürdürmeye başlayan 37 yaşındaki Aydın Yıldız intihar etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 çocuk babası Yıldız'ın ölümü herkesi üzdü.

Milas'ın Pınararası Mahallesi'nde bir ay önce yılan sokması sonucu yaralanan ve koltuk değneği kullanmaya başlayan 37 yaşındaki Aydın Yıldız, bu sabah evinden 1 kilometre uzakta ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre; Bir ay önce tarlada çalıştığı sırada yılan ısırması sonucu yaralanan Aydın Yıldız bir süre tedavi gördü, ancak koltuk değneksiz yürüyemez hale geldi. Gece evine gelen misafirlerini ağırlayan Yıldız'ı sabah 06.30'da eşi yatağında göremedi. Çevrede arama yapan genç kadın, bahçedeki ipinin yerinde olmadığını gördü. Vatandaşların da katılımıyla başlatılan aramalarda Yıldız, evinden 1 kilometre uzaktaki tarlalarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YILAN ISIRDIKRAN SONRA BUNALIMA GİRDİ



Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cesedi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldız'ın yılan ısırması sonucu yaralandıktan sonra bunalıma girdiği, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Ölüm haberi, Yıldız ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.