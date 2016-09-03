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Antalya'da tur teknesi battı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 18:43

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kuvvetli ve nedeniyle yan yatan tur teknesindeki 73 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Karaloğlu, Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan denize açılan "Kurt-Ceyhan" isimli tur teknesinin kuvvetli ve yüzünden Konyaaltı açıklarında yan yattığını anlattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile deniz polisi intikal ettirildiğini belirten Karaloğlu, "Konyaaltı açıklarında yan yatan tur teknesinden 73 kişi kurtarıldı. Bölgede tüm ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

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