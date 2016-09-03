İzmir'de oğlak yeme yarışması yapıldı

85. İEF etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada 5 kilogramlık oğlağı en kısa sürede bitiren ekibe 500 liralık alışveriş çeki verildi.

85. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ankara Oğlağı Yeme Yarışması'nda 5 kilogramlık oğlağı en kısa sürede bitiren ekibe 500 liralık alışveriş çeki verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, Türkiye genelinde oğlak eti tüketimini artırmak, küçükbaş hayvan ürünlerinin ülke açısından stratejik önemine dikkat çekmek ve tescillenen Ankara Keçisi'nden elde edilen oğlak etinin tanıtımını yapmak için fuarda ziyaretçilerle buluştu.

Daire Başkanı Özgür Güven, Kültürpark fuar alanı içindeki Yöresel Yemekler Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında Ankara Keçisi'nin dünyaca markalaşmış bir ırk olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu türün "Angora Goat" olarak bilindiğini aktaran Güven, bu türün tiftik veriminin yanından etinin çok lezzetli olduğunu, bunun da yetiştiği doğal ortamda bol bol dağ kekiği tüketmesinden kaynaklandığını söyledi.

Basın toplantısının ardından beşer kişilik 3 takımın katılımıyla Ankara Oğlağı Yeme Yarışması düzenlendi.

Yarışmacıların, kendileri için pişirilen 5 kilogramlık oğlağı en kısa sürede bitirme gayreti, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışma sonunda oğlağı en kısa sürede bitiren ekibe 500 liralık alışveriş çeki hediye edildi.