Megastar Tarkan Harbiye’yi salladı

Megastar Tarkan’ın “Tarkan Zamanı” konserleri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde başladı. Sahne alan Megastar Tarkan, birbirinden hareketli şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. Tarkan giriş şarkısını söyledikten sonra “Yaşadığımız günlerde sanatın birleştirici ve bütünleştirici gücüne ihtiyacımız var” dedi.

Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen Geleneksel Açıkhava Konseri kapsamında Megastar Tarkan, hayranlarıyla buluştu. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ilk olarak bu akşam sahneye çıkan Tarkan, kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla uzun sürenin ardından buluştu. Biletlerin tamamının tükendiği konserde alan tıklım tıklım dolarken, hayranları büyük bir heyecanla Tarkan'ı bekledi. Tarkan'ı bekleyen hayranları bu esnada telefonları ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Konsere güzel sunucu Çağla Şikel, eski milli futbolcu Tümer Metin, ünlü oyuncu Tuba Ünsal ve kızı Sare Ünsal, Tarkan'ın ablası Handan Tevetoğlu da katıldı.

Nefesler tutulduğu esnada Tarkan hayranlarının çoğu cep telefonlarını çıkartarak kayda girdi. Ardından çığlıklar ve alkışlar eşliğinde sahnenin perdeleri açılmaya başlandı. Daha sonra Tarkan müzik ve sis dumanları eşliğinde sahneye geldi. 'Rindlerin Akşamı' şarkısıyla konsere başlayan Tarkan, birbirinden güzel dans şovlarıyla da hayranlarını kendinden geçirdi.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Tarkan şarkılarını seslendirdiği esnada hayranları da o anları cep telefonlarına kaydederek ölümsüzleştirdi. Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri'nde 3-4, 6-7, 9-10-11 Eylül tarihlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Megastar Tarkan, daha önce açıklanan ve kısa sürede biletleri tükenen 3, 4 ve 6 Eylül'deki konserlerinin yanı sıra 7, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak. Megastar, iki bölümden oluşacak konserlerinin ilk yarısı için geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşan ve yoğun ilgi gören Türk Sanat Müziği albümü 'Ahde Vefa'da yer alan eserlerden, ikinci yarısı içinse sevilen pop şarkılarından oluşan bir repertuar hazırladı.