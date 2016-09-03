Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 03 Eylül 2016

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çelişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 34'üncü haftasının kazandıran numaraları 2, 12, 14, 22, 31 ve 34 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun çekiliş sonucu göre 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 469 bin 611 lira 46 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çelişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 34'üncü haftasının kazandıran numaraları 2, 12, 14, 22, 31 ve 34 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun çekiliş sonucu göre 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 469 bin 611 lira 46 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 5 bilen 246 kişi 2 bin 516'şar lira, 4 bilen 12 bin 172 kişi 38 lira 25'er kuruş, 3 bilen 203 bin 604 kişi 6 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 397 bin 760 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 305 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 859 bin 416 lira 5 kuruş kamuya aktarılacak.