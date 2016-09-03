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- - 03 Eylül 2016

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 22:02 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 22:04
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 03 Eylül 2016
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 03 Eylül 2016

İdaresi tarafından düzenlenen 'nun bu haftaki çelişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 34'üncü haftasının kazandıran numaraları 2, 12, 14, 22, 31 ve 34 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun göre 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 469 bin 611 lira 46 kuruş devretti.

İdaresi tarafından düzenlenen 'nun bu haftaki çelişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 34'üncü haftasının kazandıran numaraları 2, 12, 14, 22, 31 ve 34 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun göre 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 469 bin 611 lira 46 kuruş devretti.

İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 5 bilen 246 kişi 2 bin 516'şar lira, 4 bilen 12 bin 172 kişi 38 lira 25'er kuruş, 3 bilen 203 bin 604 kişi 6 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 397 bin 760 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 538 bin 305 lira 47 kuruş, Vergisi olarak da 859 bin 416 lira 5 kuruş kamuya aktarılacak.

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