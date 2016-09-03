Önce şehit sonra umut oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru 24 yaşındaki Gökhan Özdemir şehit oldu. Özdemir'in tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde önceki akşam beyin ölüm gerçekleşti. Acı haberle yıkılan aile, şehit oğullarının karaciğeri ile iki böbreğini bağışladı. Şehidin karaciğeri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde bir erkek hastaya nakledilirken, böbreklerinden birinin Gaziantep'te, diğerinin de Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledileceği bildirildi. Organlarının alınmasının ardından Gökhan Özdemir'in cenazesi ailesine teslim edildi. Organlarıyla 3 kişiye umut olan şehit polisin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.