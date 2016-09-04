Asistan doktorun kolu hasta tarafından kırıldı

Adana'da bir hasta, uzun zamandan beri gittiği hastanede görev yapan doktorun kolunu, serum askısıyla vurarak kırdı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji servisinde görev yapan Asistan Doktor Erkan Kayar'ın bir hasta tarafından kolunun kırıldığı bildirildi.



Adana Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaneye uzun zamandan beri gelen hasta A.Ş'nin anlaşılamayan bir nedenden dolayı Asistan Doktor Elcin İsmayilov ile tartıştığı belirtildi.



Daha sonra hastanın, tartışmayı ayırmaya gelen Doktor Kayar'a serum askısı ile vurarak kolunu kırdığı ifade edilen açıklamada, Kayar'ın yarın ameliyat edileceği kaydedildi. Doktorların kendilerini tehdit eden ve şiddet uygulayan hasta A.Ş'den şikayetçi oldukları da vurgulandı.



Olaydan sonra doktorları ziyaret eden Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Genel Sekreter Dr. A. Erhan Özeren, meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlıkta şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtti.