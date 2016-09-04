En azılı insan taciri orada yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin,düzenlediği başarılı operasyonla Iyman Hannan isimli Suriyeli insan taciri bir meyhanede yakalandı.

Ege Denizi'nin en azılı insan taciri olduğu öğrenilen Hannan hakkında, Karşıyaka polisine Alsancak'ta bir meyhanede alkol tükettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Karşıyaka ilce Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, vatandaşlara yönelik yapılan GBT (Genel Bilgi Taraması) işleminin ardından ihbarın doğru çıkması sonucu Iyman Hannan isimli Suriye vatandaşı gözaltına alındı.

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