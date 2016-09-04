Romanya'dan Türkiye açıklaması

Romanya Dışişleri Bakanı Comanescu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Türk halkını ve Türkiye’nin meşru kurumlarını destekliyorum" dedi.

Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu, "Demokratik kurumlara ve hükümete karşı yapılan darbe girişimi nedeniyle ortaya çıkan krizin aşılması için Türkiye'nin gerçekleştirdiği tüm çabalara destek veriyorum. Türk halkını ve Türkiye'nin meşru kurumlarını destekliyorum." dedi.



Comanescu, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.

TÜRKİYE'NİN ÇABASINA DESTEK VERİYORUM



Bakan Comanescu, "Demokratik kurumlara ve hükümete karşı yapılan darbe girişimi nedeniyle ortaya çıkan krizin aşılması için Türkiye'nin gerçekleştirdiği tüm çabalara destek veriyorum. Türk halkını ve Türkiye'nin meşru kurumlarını destekliyorum. NATO üyesi Türkiye, önemli bir bölgesel oyuncu ve Romanya'nın da stratejik ortağıdır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin Romanya'nın desteğinin devam edeceğini belirten Comanescu, AB-Türkiye ilişkilerinin sağlamlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.



Comanescu, "Göçmenler konusunda da verilen taahhütlerin yerine getirilmesi lazım." diye konuştu.

