Bahçelievler'de öğretmenevindeki cinayet

Bahçelievler'deki öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'un, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi Adnan B. ve oğlu Mehmet Alperen B. ile kavgası sırasında öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 29 Haziran'da, Pamuk'un kimlik istemesi üzerine çıktığı öne sürülen kavga ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, müfettiş Adnan B. ile resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk'un öğretmenevinin lobisinde tartışmaya başladıkları, saat 00.03'te Pamuk'un görevli olduğu yerden çıkarak Adnan B'nin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Müfettişin işlediği cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Öğretmenevinin lobisinde Pamuk ile Adnan B'nin tartıştığı, başkalarının da araya girmesine rağmen tartışmanın devam ettiği, Mehmet Alperen B'nin de tartışmayı ayırmaya çalıştığı gözlenen görüntülerde, Pamuk'un Adnan B'ye tokat attığı, arada kalan oğlunun da tokat yediği izleniyor.

SİLAHINI ÇIKARIP DEFALARCA SIKTI

Daha sonra Mehmet Alperen B. ile Pamuk arasında yumruklaşma yaşandığı, kavga sırasında Adnan B'nin silahını kılıfından çıkardığı ve saat 00.07'de oğluyla boğuşan Pamuk'a ateş ettiği görülen görüntüler, şöyle devam ediyor:

YERE DÜŞÜNCE ELLERİNİ TUTUYOR

"Pamuk, Mehmet Alperen B. ile yere düşüyor. Adnan B, yerde yatan Pamuk'a iki el daha ateş ediyor. Pamuk bu sırada Adnan B'ye ellerini uzatıyor. Mehmet Alperen B. ise yerde yatan Pamuk'un ellerini tutuyor ve Adnan B. Pamuk'un başına doğru iki el daha ateş ediyor. Öğretmenevindekiler hareketsiz kaldığını gördükleri Pamuk'u kontrol ediyor ve polisi çağırıyor. Daha sonra 00.28'de sağlık görevlileri geliyor."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Adnan B. ile oğlu Mehmet Alperen B'nin ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.