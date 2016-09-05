KAYSERİ'de evli 2 çocuk babası 37 yaşındaki Celal Pamuk, kendini evde doğalgaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi.

Merkez Kocasinan İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Susurluk Sokak'ta bir aparmanda meydana gelen olayda Celal Pamuk, iddiaya göre bunalıma girince gece saatlerinde kendisini evinin mutfağında iple doğalgaz borusuna astı. Sabah yakınları ipte asılı buldukları Celal Pamuk'u indirip sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerininin yaptığı kontrolde Pamuk'un öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Celal Pamuk'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.