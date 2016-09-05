İstanbul’un en çok su tüketen ilçesi belli oldu

İstanbul’da en çok su tüketilen ilçe Küçükçekmece olurken, bu ilçeyi Ümraniye ve Bağcılar takip etti.

15 milyon nüfusa sahip, dünyanın en büyük metropolleri arasında gösterilen İstanbul'da su tüketimi her geçen gün artıyor. Nüfus artışı, yaz aylarında sıcakların etkisiyle gerçekleşen buharlaşma, kayıp- kaçaklar ve suyun bilinçsiz kullanımı su rezervlerinin ihtiyaca cevap vermekte zorlanmasına ve yeni kaynak arayışı içine girilmesine sebep oldu. Bu olumsuzlukların yanı sıra, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri de etkili oldu ve yeni kaynak arayışlarını zorunlu hale geldi. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde İstanbullular için yeni su kaynakları hizmete alındı.

EN ÇOK KÜÇÜKÇEKMECE SU TÜKETİYOR

İstanbul'da, kış aylarında günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketimi gerçekleşirken, bu rakam yaz aylarında 3 milyon 100 metreküp civarına çıkıyor. İSKİ tarafından yapılan araştırma sonucunda, İstanbul'da su tüketiminin en yüksek olduğu ilçe Küçükçekmece olarak belirlendi. Küçükçekmece ilçesinde Ocak ve Temmuz ayları arasında tüketilen su miktarı 18 milyon 035 bin 605 metreküp olarak belirlenirken, Ocak ayında 2 milyon 466 bin 496 metreküp tüketilen su miktarı, yaz aylarında 2 milyon 900 bin metreküp seviyelerine yükseldi. Küçükçekmece ilçesini, Ümraniye takip ediyor. Ümraniye'de Ocak ve Temmuz ayı toplamında 17 milyon 297 bin 837 metreküp su tüketimi gerçekleşti. Bağcılar ilçesinde 7 ay içerisinde ise 16 milyon 325 bin 746 metreküp su tüketimi gerçekleşti. İlçe bazındaki bu rakamlar, İstanbul'daki su tüketimine paralel olarak benzerlikler gösteriyor. Bu 3 ilçenin aylık su tüketimi, İstanbul'un aylık su tüketiminin yüzde 13.43'üne tekabül ediyor.