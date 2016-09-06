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Ailesiyle tartışan genç kız etti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 09:40 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 09:43

'te ailesiyle tartıştığı ileri sürülen genç kız, pompalı tüfekle etti.

İddiaya göre, Güzelyurt Mahallesi 53. Sokak'ta oturan F.D. (16) ailesiyle tartışarak, kendisini odaya kilitledi. Psikolojik sorunları bulunan F.D., odadaki pompalı tüfekle etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edilirken, F.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından F.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan F.D.'nin 1 yıl önce yine bıçakla kendisine zarar vererek intihar etmek istediği, olaya müdahale eden ablasını bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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