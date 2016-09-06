Gaziantep'te ailesiyle tartıştığı ileri sürülen genç kız, pompalı tüfekle intihar etti.

İddiaya göre, Güzelyurt Mahallesi 53. Sokak'ta oturan F.D. (16) ailesiyle tartışarak, kendisini odaya kilitledi. Psikolojik sorunları bulunan F.D., odadaki pompalı tüfekle intihar etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, F.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından F.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan F.D.'nin 1 yıl önce yine bıçakla kendisine zarar vererek intihar etmek istediği, olaya müdahale eden ablasını bıçakla yaraladığı öğrenildi.