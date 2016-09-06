Eğlenceleri kabusa döndü! Asılı kaldılar

Lunaparkta arızalanan araçta bulunan ve 5 metre yükseklikte asılı kalan 4 kişi, yarım saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Konya'da bir lunaparkta 'Power Surge' adlı eğlence aracında teknik nedenlerden dolayı arıza meydana geldi. Bu sırada araçta bulunan ve 5 metre yükseklikte asılı kalan 4 kişi, yarım saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre Power Surge adlı eğlence aracında henüz belirleneyen nedenle teknik bir arıza meydana geldi. Arıza esnasında araçta bulunan 4 kişi, 5 metre yükseklikte asılı kaldı. Lunapark görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bu sırada teknisyenler, eğlence aracındaki arızayı gidermek için çalışma başlattı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yakınları ise yerde tedirgin bir şekilde kurtarılmalarını bekledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası araç tamir edilerek, 4 kişi aşağıya indirildi. Kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan bir kızın, yakınlarına uzun süre sarılması dikkat çekti.