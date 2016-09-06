Nişanlısını taciz edeni benzin döküp yakmış

3. havalimanı şantiyesindeki yangının altından “cinayet” çıktı. Şantiye işçisi Mehmet Aytaç’ı aynı yerde çalışan arkadaşı “nişanlısını rahatsız ettiği” için uykusunda benzin dökerek ateşe vermiş

İstanbul'da üçüncü havalimanı şantiyesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangının altından cinayet çıktı. 31 Ağustos'ta saat 09.00'da Eyüp ilçesine ağlı Akpınar Mahallesi'nde faaliyeti yürütülen 3. havalimanı şantiyesinin yatakhanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, yangın bölgesinde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Şantiye güvenlik kameraları inceleme altına alındı. İncelemede, yangının aniden parlayarak meydana geldiği ve bir şahsın ateşten kaçarak buradan hızla uzaklaştığı görüldü. Jandarma timi, koğuşun yanıcı bir madde etkisiyle yandığını tespit etti ve Mehmet Aytaç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Aytaç'ın çalışma arkadaşları çapraz sorguya alındı. İşçiler, Aytaç'ın olaydan birkaç gün önce iş arkadaşı olan Mehmet T. ile tartıştığını ve aralarında bir kavga yaşandığını anlattı. Gözaltına alınan Mehmet T. ifadesinde, "Kız arkadaşım F.T., olaydan bir gün önce beni aradı. Bir adamın sürekli kendisini aradığını ve taciz ettiğini söyledi. Ben de rahatsız eden kişiyi aradım. Telefon yatakhanede çalmaya başladı. Tesadüf olduğunu zannettim. Sonra telefon numarasının whatsapp görüntüsüne baktım; arkadaşım Mehmet'ti. Kendisiyle konuşmak istedim, beni tersledi. 'Ben de nişanlımı rahatsız etmeye utanmıyor musun' dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Nişanlım, Mehmet Aytaç'ın kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Ben de plan yaptım. Benzinliğe gittim ve 6 litre yağ aldım. Mehmet yatakhanede uyurken üstüne döküp ateşe verdim" dedi. Savcılık, ifadesi ardından Mehmet T.'yi, "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece ifadesine başvurulan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.