Ölüm korkusuna karşı diri diri mezara

Rusya'nın başkenti Moskova'da uygulanan yeni bir terapi yöntemi, insanların ölüm ve kapalı alanda kalma korkularını yenmelerini amaçlıyor. Bu yöntemle 140 TL ödeyen kişi, önce kendi mezarını kazıyor. Sonra 2 metrelik mezara giren kişi, ölüm korkusunu yenmeye çalışıyor. Bazılarıysa kapalı alanda kalma korkusunu yendiğini iddia ediyor. Bu hizmeti veren Sergey Volkov müşterilerinin mutlu ayrıldıklarını ileri sürerken, bazı kişilerin deneyim sonrası polise başvurarak şikâyette bulunduğu belirtiliyor.