Turistleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 1 ölü, 38 yaralı

Malkara'da tıra çarpan otobüsteki Makedon turistlerden biri hayatını kaybetti, 38'i yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tur otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Makedonya'ya gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden Zoran Momiroski (50) yönetimindeki SK-9855-AG plakalı tur otobüsü, Malkara ilçesi Yaylagöne mevkisinde Doğukan Yılmaz'ın (28) kullandığı 35 VPK 38 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazada, otobüsteki Makedon yolculardan 45 yaşındaki Nikola Mihov olay yerinde yaşamını yitirdi, 38 turist yaralandı.

Otobüste sıkışan ve ayakları kopan Onchev Grogory (28), itfaiye ekiplerinin 30 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Nikola Mihov'un cesedi, Malkara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Grogory ve diğer yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Malkara ve Keşan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.