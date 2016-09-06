Yılbaşı gecesi 3 işçiyi öldürmüştü, savunması 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da yılbaşı gecesi 1,71 promil alkollü olarak yola çıkan ve karla mücadele eden 3 karayolu işçisine çarparak ölümlerine neden olan sürücü savunmasında, "Her ne kadar alkolden meydana geldiği düşünülmüş ise de ben 65 km yolu güvenli bir şekilde geldim" dedi.

İstanbul Ümraniye'de yılbaşı gecesi 1,71 promil alkolle kullandığı aracıyla karla mücadele eden 3 karayolu işçisine çarparak ölümüne sebep olan Servet Bozkurt'un (27) yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Bozkurt'un,'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Servet Bozkurt, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. İkinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı,"Suç tarihinde sanığın alkollü bir şekilde kullandığı araçla olay yerinde bulunan kar küreme araçlarının bulunduğu yol kısmına çarparak, kar küreme aracının yanında çalışan Selahattin Karaman, Ali Can Gürkan ve Abdullah Ceylan'a çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği, olayda sanığın tam kusurlu olduğu tüm yargılama aşamalarından anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 85/1 ve 22/3 maddeleri uyarınca bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçunda 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına, mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Servet Bozkurt, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. İkinci duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı,"Suç tarihinde sanığın alkollü bir şekilde kullandığı araçla olay yerinde bulunan kar küreme araçlarının bulunduğu yol kısmına çarparak, kar küreme aracının yanında çalışan Selahattin Karaman, Ali Can Gürkan ve Abdullah Ceylan'a çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği, olayda sanığın tam kusurlu olduğu tüm yargılama aşamalarından anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 85/1 ve 22/3 maddeleri uyarınca bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçunda 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına, mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Servet Bozkurt ise mütalaaya karşı verdiği savunmasında, üzgün ve pişman olduğunu söyleyerek, "Her ne kadar kazanın alkolden meydana geldiği düşünülmüş ise de, ben 65 kilometre yolu güvenli bir şekilde geldim. İşçilere vurmamak için aracın bıçak kısmına çarptım. Yolda herhangi bir uyarı da yoktu. Ambulans ve polis gelene kadar hiçbir yere gitmedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Adem Sağır ise "Olayın kastla işlendiğini düşünüyoruz. Mahkeme tarafından, bilinçli taksir olduğu kanaatindeyse, alt sınırdan uzaklaşılarak 3 kişinin ölmüş olması, alkol miktarı ve aracın hızı göz önünde bulundurularak, yasanın belirlediği üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi .



Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.