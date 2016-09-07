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adliyesinde kavga: 4 yaralı, 30 gözaltı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 06:43
Adıyaman adliyesinde kavga: 4 yaralı, 30 gözaltı
Adıyaman adliyesinde kavga: 4 yaralı, 30 gözaltı

Adliyesi’nde bir davası sonrası ölen kişinin yakınları tutuklanan 3 zanlının bindirildiği cezaevi aracına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Adliyesi'nde görülen bir davası sonrası tutuklanan 3 zanlı cezaevine götürülmek üzere cezaevi aracına bindirildi. Öldürülen G.E.'nin yakınları bu sırada zanlılara ve cezaevi aracına saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda asker ve sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri zanlılara saldıran kalabalık gruba müdahale etmede güçlük yaşadı. Biber gazı ve copların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralanırken, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerini kontrol altına alması sonrası tutuklanan 3 zanlı cezaevine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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