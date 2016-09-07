Ata trafik cezası

İzmir Tire'de, rahvan yarış atıyla trafiğe çıkan bir kişiye 92 lira tutarında trafik cezası kesildi. Mehmet Güneş (27), atı ile bir sünnet çocuğunu gezdirmek için yola çıktı. Sünnet çocuğunu gezdirip işini bitiren Güneş, trafik polislerince durduruldu. Güneş'e atıyla birlikte "Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe uymadan sevk ve idare etmek" gerekçesiyle 92 lira tutarında trafik cezası kesildi. Polisler ceza tutanağındaki araç bilgileri kısmına ise "Rahvan At" yazdı. Güneş, cezanın iptali için dava açacağını söyledi.