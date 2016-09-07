Bolu'da kamyonla TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde kamyonla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu ile Göynük ilçeleri arasındaki yolun Karaardıç Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Mudurnu'dan Göynük yönüne giden Mehmet Karagöz yönetimindeki 14 BE 423 plakalı kamyon, karşıdan gelen Tevfik Köseoğlu'nun kullandığı 06 BC 759 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücüler Mehmet Karagöz ve Tevfik Köseoğlu yaşamlarını yitirdi, kamyonda bulunan Mesut Aral yaralandı. Aral, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.