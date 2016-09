Hırsıza çalmaması için not ve para bıraktı, döndüğünde şaşkına döndü

İzmir'de, hırsızların kabloları çalmasından bıkıp usanan yaşlı bir adam, trafonun içerisine hem para, hem de, "Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma" şeklinde bir not yazdı. Aradan bir müddet sonra bölgeye gelen hırsız, hem kabloları çaldı, hem de fıkralara konu olacak bir yöntem uyguladı.





Torbalı ilçesinde yaşanan ve fıkralara konu olacak hırsızlık olayı duyanları hem şaşkına çevirdi, hemde güldürdü. İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, hırsızlardan bıktı usandı. Sürekli olarak trafodaki kabloların çalışmasından ve onarılmasından rahatsız olan Yaman, üstüne üstlük iki günde elektriksiz kalınca hırsıza dikkat çeken bir not bıraktı.





'BU PARAYI AL KABLOYU ÇALMA' YAZILI NOT BIRAKTI AMA..



Tahsin Yaman, 50 liranın yanında eline aldığı kalem ve kağıtla hırsıza, 'Bu parayı al kabloyu çalma' yazdı. Hırsızların önüne geçemeyince bu yöntemi uygulayan Yaman, daha sonrada trafoyu kapattı. Hırsız, aradan bir müddet sonra bölgeye tekrar geldi ve bırakılan nota benzer bir not daha yazıp kabloları yine çaldı.



Hırsızın bıraktığı, "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar" yazısını gören 60 yaşındaki Tahsin Yaman bu durum karşısında şaşkına döndü. Yaman, notun yanında bulunan başka bir 50 lirayla da ikinci kez şaşırdı. Gerçekleşen bu olay ise duyanları şaşkına çevirdi.