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İşadamı çalışanlarına ödeme yapamayınca etti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 17:48 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 18:00
İşadamı çalışanlarına ödeme yapamayınca intihar etti
İşadamı çalışanlarına ödeme yapamayınca intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre bir süredir ekonomik sıkıntılar içerisinde olan ve çalışanlarına ödeme yapamayan işadamı Erdal Sırçe, başına bir el ederek etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak'ta meydana geldi. Şanzıman dişlisi üretimi yapan Senkromeç Şirketi ortaklarından 49 Erdal Sıraçe, şirkette odada tek başına olduğu sırada, silahla başına bir el etti. Silah seslerini duyan çalışanlar, odaya girdiklerinde Sıraçe'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından işadamı Erdal Sıraçe'yi ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Sıraçe, yapıan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DÜNYADAKİ SAYILI ŞİRKETLERDEN BİRİ

Şirket ekonomik krizdeymiş İşadamı Erdal Sıraçe'nin bugün işe geldiğinde, çalışanlarla tek tek tokalaşıp odasına geçtiği, bu sırada odasına misafirleriyle ağabeyi Ersin Sıraçe'nin konuşmak üzere gelmesi üzerine Sıraçe'nin yönetim kurulu üyesi olan amcası Sıtkı Sıraçe'nin boş olan odasına geçtiği ve burada ettiği ileri sürüldü. Öte yandan, şanzıman dişliği üretimi yapan dünyadaki sayılı firmalardan olan şirketin ekonomik krizde olduğu, çalışanlarına ödeme yapamadığı için Erdal Sıraçe'nin bu yüzden intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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