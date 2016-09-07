Sınavda başarısız olduğunu düşünen genç intihar etti

Bursa'da Dikey Geçiş Sınavı'nda başarısız olduğunu düşünen makine mühendisliği fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki İbrahim Anıl Kaçan, emekli astsubay babasının tabancasıyla intihar etti.

Olay, Nilüfer Esentepe Mahallesi Ağaçlık Sokakta meydana geldi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi İbrahim Anıl Kaçan, öğrenci kaydını Uludağ Üniversitesi'ne aldırmak için yaz tatili öncesinde İzmir'de Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Kaçan, daha sonra Bursa'ya ailesinin yanına geldi. Dün sınav sorularının cevap anahtarının açıklanması ile morali bozulan Kaçan, soru cevaplarının kendi verdiği yanıtlarla uyuşmadığı düşünerek bunalıma girdi. Bu durumu ise 23 yaşındaki erkek kardeşi Mert Kaçan'a söyledi. İbrahim Anıl Kaçan, ailesi evde olmadığı sırada emekli astsubay babasının tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı.



Daha sonra eve gelen kardeşi Mert Kaçan, ağabeyinin kanlar içinde yerde yattığı görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.