4 yaşındaki çocuk kaynayan pekmez kazanına düştü

Muğla’da kaynayan pekmez kazanına düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk müdahalesi hastanede yapılan talihsiz çocuk ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Olay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Karaçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önündeki kaynayan pekmez kazanın içine düşen 4 yaşındaki Yusuf Şahin ağır yaralandı. Talihsiz çocuğun kazana düştüğünü fark eden ailesinin haber vermesi ile çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Şahin'i Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda ağır derecede yanıklar oluşan Şahin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Ardından ağır yaralı Şahin, Muğla Düğerek Stadına indirilen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.