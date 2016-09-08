ARKADAŞINA GÖNDER 4 yaşındaki çocuk kaynayan pekmez kazanına düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

4 yaşındaki çocuk kaynayan pekmez kazanına düştü

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 09:29
4 yaşındaki çocuk kaynayan pekmez kazanına düştü
4 yaşındaki çocuk kaynayan pekmez kazanına düştü

’da kaynayan pekmez kazanına düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk müdahalesi hastanede yapılan talihsiz çocuk ambulans helikopterle ’ya sevk edildi.

Olay, 'nın Köyceğiz ilçesi Karaçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önündeki kaynayan pekmez kazanın içine düşen 4 yaşındaki Yusuf Şahin ağır yaralandı. Talihsiz çocuğun kazana düştüğünü fark eden ailesinin haber vermesi ile çağrılan 112 acil ekipleri Şahin'i Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda ağır derecede yanıklar oluşan Şahin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Ardından ağır yaralı Şahin, Muğla Düğerek Stadına indirilen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile 'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.