Evini soydu, kimliğini aldı, polisi kandıramadı

Adana’da evini soyduğu vatandaşın kimliğiyle polisi kandırmaya çalışan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Öztoprak, düğüne gidip eve döndüğünde demir kapısının açık olduğunu gördü, içeri girdiğindeyse, cüzdanının ve cep telefonunun çalındığını fark etti. Öztoprak hemen polisi arayarak bilgi verdi.

POLİSE EV SAHİBİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Polis olay yerine gelip araştırma yaptı. Polis hırsızı ararken yaklaşık bir ay sonra polis ekibinin "dur" ihtarına otomobil sürücüsü uymayarak kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamaca sonrası otomobili durdurup arama yaptığında bir tabanca ele geçirdi. Tabancanın bir ikametten çalındığı tespit edildi. Otomobilde bulunan Serdal D. gözaltına alındı. Otomobilin içindeki ikinci şahıs ise polise Özkan Öztoprak olduğunu söyleyip kimlik verdi. Ancak polis zanlılardan şüphelenerek emniyete götürdü. Burada yapılan detaylı incelemede hırsızın gerçek adının Burhan B. olduğu, verdiği kimliğin hırsızlık yaptığı evden çaldığı cüzdan sahibine ait olduğu öğrenildi. Zanlının 5 yıl 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

"NÜFUZ CÜZDANI VE KARTLARI PORTAKAL BAHÇESİNDE BULDUM"

Burhan B.'nin ise ifadesinde evinin arka tarafından portakal bahçesinde gezerken nüfus cüzdanı ve kartlar bulduğunu, aranması olduğu için polis yakaladığında bu kimliği göstermek için üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığını, otomobilde polis yakalayınca cezaevine gitmemek için bu kimliği gösterdiğini, hırsızlık suçlamalarını kabul etmediğini, hırsızlık yapmadığını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Serdal D.'ye adli kontrol uygulanırken, Burhan B. tutuklandı.