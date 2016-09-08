Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şu şekilde
Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35