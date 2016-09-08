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Meteoroloji'den son dakika durumu tahmini

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 09:20
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta durumu şu şekilde

Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı , diğer yerlerin az bulutlu ve geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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