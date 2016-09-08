Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şu şekilde

Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35