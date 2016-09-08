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inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 17:23
Okul inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Okul inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

’da inşaatında beton kalıbın çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta kolonlara beton dökme işlemi gerçekleştiği sırada, kalıp bir anda çöktü. Kalıbın üzerinde bulunan işçilerden bazıları kaçarak kurtulurken, Suriye uyruklu Ali Muhammet (26) ile Ilgar (21) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Göçükten ilk olarak yaralı halde Murat Ilgar çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler daha sonra Suriye uyruklu Ali Muhammet'i sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu göçük altında kalan Ali Muhammet'te sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Ali Muhammet'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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