37 yaşındaki işletmeci 3 buçuk aydır kayıp

3 buçuk aydır kayıp olan işletmeci Hakan Esen'i arama çalışmaları devam ediyor. Ağabey Fikret Esen ise, kaybolduktan sonra kardeşinin kapısında " Peşimde mafya var. Sakın kimseye bir şey söylemeyin" yazılı not bulduklarını söyledi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 23 Mayıs 2016 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Hakan Esen'den 3,5 aydır haber alınamıyor. Mersin'de yaşayan ağabey Fikret Esen, kardeşinin artık ölü veya diri bulunmasını isteyerek, "Kardeşimin evinin kapısında 'Ben Hakan. Peşimde mafya var. Sakın kimseye bir şey söylemeyin. Bunlara borcum var. Her an öldürebilirler' notu buldum. Kardeşimin öldürülmüş olduğundan korkuyoruz. Zaten 30 Mayıs'ta kardeşimin aranması sırasında bir kesik bacak bulundu" dedi.





Denizli Buldan'da 1 yıldır yaşayan ve orada tantuni dükkanı işleten Hakan Esen, 23 Mayıs'ta kayboldu. Sabah dükkanını açmayan Hakan Esen'in çalışanları ve arkadaşları önce Esen'in evine baktı. Evde Esen'i bulamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri de arama çalışması başlattı. Bu arada Buldan'la sınır olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde dağlık alanda parmak uçları yakılmış kesik bir bacak bulundu. Bunun üzerine dağlık araziye giden jandarma ve AFAD ekipleri, bacağın ait olduğu bedeni aramaya başladı. Bulunan bacağın çoban köpekleri tarafından bir kısmının yendiği de belirlendi. Bir süre devam edilen çalışmalarda ise sonuç alınmadı. Bacağın kime ait olduğunun belirlenmesi için jandarma ekipleri, öncelikle kayıp Hakan Esen'in akrabalarından örnekler alarak DNA testi yaptırdı. Henüz DNA testi sonucu çıkmazken, bölgede Esen'in aranması sürüyor.





"MAFYA PEŞİMDE, HER AN ÖLDÜREBİLİRLER" NOTUNU BIRAKMIŞ



Mersin'de yaşayan Hakan Esen'in ağabeyi Fikret Esen, 110 gündür kardeşinden en ufak bir haber bile alamadıklarını belirterek, "24 Mayıs'ta bana haber geldi. Ustası Ahmet beni aradı ve Hakan'a ulaşamadığını söyledi. Ben de 'bekleyin' dedim, 'belki akşam geç yatmıştır, alkol almıştır evde yatıyordur' dedim. Sonra ustası ile birkaç çalışan evine gidip bakmış ve evde olmadığını tespit etmişler. Ondan sonra bana tekrar döndüler ve ben de ayın 25'inde Denizli'ye gittim. Orada ustası ile birlikte karakola gidip, kayıp başvurusunu yaptık. Ardından evine gittik ve kapıda bir not buldum. Notta 'Ben Hakan. Peşimde mafya var. Sakın kimseye bir şey söylemeyin. Bunlara borcum var. Her an öldürebilirler' yazıyordu. Ben de bunu polise verdim. O gün bugündür haber alamıyoruz. Hakan'ı ararken ekipler, Sarıgöl ilçesinde arazide kesik bacak buldular. Jandarma beni aradı, gittik DNA için örnek verdik ama ondan da daha sonuç gelmedi. Yaklaşık 3,5 ay oldu. 23 Mayıs akşama çıktı ve sonra yok" diye konuştu.





"KARDEŞİMİN ARTIK ÖLÜ VEYA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM"



Denizli'ye gittiği zaman çalışanları, arkadaşlarıyla görüştüklerini belirten Esen, "Sıkıntısı yokmuş, olağanüstü bir durumu yokmuş, Hakan'da bir değişiklik yokmuş. Kaybolduğu gün komşumuz Şahin isminde bir kişi ile görüşmüş ve normal şakalaşmış, konuşmuş. En son eve giderken de zaten Şahin görmüş. İşten 23.30 gibi çıkmış, ondan sonra bir daha kimse görmemiş. Öldürülmüş olduğundan korkuyoruz. Bizde artık ölü yada diri olduğunu bilmek istiyoruz. Şu ana kadar sadece bir kesik bacak bulundu. Onun da kardeşime ait olup, olmadığı belli değil. Parmak uçları filan yanmıştı zaten. Benim kardeşimin kumar alışkanlığı yoktu. Zaten Buldan'da kumar oynayacak bir yer de yok. Arkadaşları da 'bu adam sabah erkenden işine gelir, akşam geç saatte evine giderdi, ne ara kumar oynadılar' diyorlar. O kağıt bana anlamsız geliyor. Acaba o kağıdı başkası mı yazdı, yoksa zorla mı yazdırdılar, hedef şaşırtmak için mi yazıldı biz çözemedik. Şu anda DNA ile ilgili bir bilgi de gelmedi. Bize de bu konuyla ilgili bilgi vermediler. Ancak artık moralimiz iyice bozulmaya başladı. 3,5 aydır ne bir iz var ne bir ses var. Yetkililerin kardeşimi bulmasını istiyoruz artık" şeklinde konuştu.