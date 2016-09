53. yıl darbe şehitlerine...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 53. Antalya Film Festivali öncesi basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz için özel bir bölüm oluşturulduğunu söyleyen Türel, “Bu bölümü şehitlerimize atfedeceğiz” dedi

53. Uluslararası Antalya Film Festivali, bir kez daha Türkiye sinemasının en güçlü çekim merkezi olarak ulusal ve uluslararası sektör bileşenlerini ve sinema seyircisini ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16-23 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin basın toplantısında, 15 Temmuz'un kalplerde açtığı yaranın acısının tazeliğinin devam ettiğini, uzun zaman da devam edeceğini söyledi.

PERDE KAPANMAZ!

Buna rağmen, yapmaları gereken çalışmaları daha büyük bir sorumluluk ve hırsla yapmaya devam ettiklerini ifade eden Türel, "Bildiğiniz gibi tiyatroda 'Show must go on', yani 'perde kapanmaz' denir. Antalya Film Festivali de 53. yılına daha güçlü, yeniliklerle dolu olarak giriyor" dedi.

KORTEJLE BAŞLAYACAK

Türel, festival programına iki özel film programı, seçkisi konulduğunu, ilk seçkinin adının "Güneş Tutulması" olacağını ve darbeler ile ilgili filmlerin gösterileceğini kaydetti. Bu bölümü 15 Temmuz'a, 15 Temmuz şehitlerine atfettiklerini dile getiren Türel, "Seçkinin ismi 'Güneş Tutulması' da anlamlı bir isim. Şehitlerin her biri bir güneşti. Kendilerini feda ettiler ama Türkiye'nin yolunu aydınlattılar" diye konuştu. Geleneksel festival kortejini 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceklerini belirten Türel, bir yeniliğe daha imza atarak festival merkezi ve festival yolu oluşturacaklarını bildirdi. Türel, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nin bir festival merkezine dönüşeceğini vurgulayarak, "Cam Piramit'le Antalya Kültür Merkezi arasındaki Kral Yolu'nu da Festival Yolu'na dönüştürüyoruz. Burada söyleşiler, yerli ve yabancı yıldızlarla imza saatleri, müzik dinletileri, atölyeler, sergiler, sosyal sorumluluk standları, yer alacak" şeklinde konuştu.

OLÇAK UNUTULMADI

Türel, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili festival kapsamında belgesel film yapmak istediklerini, içerisinde darbe girişiminde hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçak'ın hayatından kesitlerin de olmasını istediklerini söyledi. Türel, güzel bir belgesel yapmak istediklerini, bu nedenle filmin bu yıla yetişme şansı olmadığını vurguladı. Festival Direktörü Elif Dağdeviren ise 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelen en büyük felaketlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda hassas olmak zorundayız. Birkaç sponsorumuzu bu yüzden iptal ettik. Daha sonra bir tanesini gazetelerde okuduk. 350 film artı senaryoları küçük bir grup olarak inceliyoruz. Filmlere baktığımızda aşağı yukarı neyin ne olduğu belli oluyor. Müsterih olun bu konuda hassasız. Herkes gibi biz de hassasiyeti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN F'Sİ BİLE YER ALAMAZ'

Film ve senaryo başvurularından FETÖ'nün arınması için çalışma yapılıp yapılmadığı yönündeki soru üzerine Türel, şunları kaydetti: "Hiçbir etkinliğimiz ya da faaliyetimiz içinde terör örgütünün F'si bile yer alamaz. Bu konuda büyük bir hassasiyeti festival komitemiz gösteriyor. Bu terör örgütünün başı olan kişi bütün terör örgütü üyeleriyle birlikte kendilerini gizlemeyi başarmış kişiler. Yani düşünebiliyor musunuz Genelkurmay'ın yaveri ve özel kalemi bile kimliğini gizlemeyi başarabilmiş. Bu konuda en güzel hassasiyeti gösterdik, gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz. Atılması gereken adımları atarız."



DEPARDIEU DE KATILIYOR

Bu yıl festivale ünlü aktör Gerard Depardieu'nün katılacağını duyurduklarını hatırlatan Türel, diğer isimleri de ileriki günlerde birer birer açıklayacaklarını kaydetti. Türel, ikinci büyük hedefinin de Antalya'nın bir sinema endüstrisi şehri olması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Tabii ki film forumu, film destek fonu gibi yeniliklerimizin Antalya'ya film endüstrisini çekmesi zaman alacaktır. Bu tür adımlar uzun soluklu adımlardır. Ama şu üç senedeki ilerleme bile bize çok doğru bir yönde doğru insanlarla ve doğru adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir."