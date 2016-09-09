Banka soyan memur, aynı şubeden kredi çekmiş

Iğdır'da bu sabah bir banka şubesini silah tehdidiyle soyan 25 yaşındaki Abdulkerim Biçkin, bu sırada bankanın önündeki ATM'den para çeken polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Biçkin'in aynı banka şubesinden kredi çektiği ve eşinin de öğretmen olduğu ortaya çıktı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan Abdulkerim Biçkin, bugün saat 11.00 sıralarında Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önüne motosikletiyle geldi. Biçkin ardından banka şubesine girdikten sonra havaya tabancayla bir el ateş ederek, vezneye yöneldi. ve paraları istedi.



Veznede bulunan 7 bin 800 lirayı alan Abdulkerim Biçkin bankadan çıkıp kaçmak istedi. Bu sırada ATM'den para çeken ve silah sesini duyarak şubeye yönelen trafik polisleri, banka soyguncusunu kıskıvrak yakaladı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Biçkin olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.



BANKADAN ÇEKTİKLERİ KREDİYİ ÖDEYEMEMİŞ



İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Batman nüfusuna kayıtlı Abdulkerim Biçkin'in eşinin de öğretmen olduğu, aynı bankadan 30 bin lira kredi kullandığı ve ödemediği belirlendi.



Abdulkerim Biçkin, emniyette sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.