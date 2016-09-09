Başkent’te şüpheli ölüm

Başkent’te metruk bir bina içerisinde ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Altındağ Caddesi 108 sokak içerisinde ki metruk binada vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri 22 yaşındaki Onur Ç.'nin cesedini buldu. Cesedin yakınında bulunan şırınga, cesedin kollarındaki iğne izlerinden yola çıkan emniyet güçlerinin Onur Ç.'nin 'Altın vuruş' sonucu uyuşturucudan ölmüş olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.KOCAELİ'DE EV YANGINI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 37 YAŞINDAKİ İŞLETMECİ 3 BUÇUK AYDIR KAYIP PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR CESET BULDU HIRSIZLIK ZANLISI GÜVENLİK KAMERASINI GÖRÜNCE DANS ETTİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI TELEFON SAPIĞINI İKİ EL ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ