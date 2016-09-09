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Başkent’te şüpheli ölüm

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 14:19 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 14:25
Başkent’te şüpheli ölüm
Başkent’te şüpheli ölüm

Başkent’te metruk bir bina içerisinde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, dağ ilçesi, Altındağ Caddesi 108 sokak içerisinde ki metruk binada vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde e ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri 22 yaşındaki Ç.'nin cesedini buldu. Cesedin yakınında bulunan şırınga, cesedin kollarındaki iğne izlerinden yola çıkan emniyet güçlerinin Onur Ç.'nin 'Altın vuruş' sonucu uyuşturucudan ölmüş olma ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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