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‘Geçiş döneminde olumsuzluk yaşanmayacak’

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016
‘Geçiş döneminde olumsuzluk yaşanmayacak’
‘Geçiş döneminde olumsuzluk yaşanmayacak’

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , yaz saati uygulamasının tüm yıl boyunca uygulanmasıyla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağını belirterek, "Mesai ve eğitim saatlerinde karanlık süre azalacak, geçiş dönemindeki olumsuzluklar yaşanmayacak" ifadesini kullandı. Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gün ışığından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasını bundan sonra tüm yıla yayma kararı aldıklarını dile getirdi. Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Uygulama ile ciddi tasarruf sağlayacağız. Mesai ve eğitim saatlerinde karanlık süre azalacak, geçiş dönemindeki olumsuzluklar yaşanmayacak" değerlendirmesinde bulundu. 'nın, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek.

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