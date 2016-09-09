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Otogarında bayram hareketliliği

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 15:02 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 15:04
İstanbul Otogarında bayram hareketliliği
İstanbul Otogarında bayram hareketliliği

9 günlük öncesi Büyük Otogarında hareketlilik başladı. Otogar giriş çıkışında ise ekipleri tarafından güvenlik amaçlı uygulama yapıldığı görüldü.

9 günlük tatili öncesi son iş gününde, Otogarı'nda insan yoğunluğu başladı. Vatandaşlar, günler öncesinden gideceği şehre biletlerini keserken, en çok biletin ise güney bölgelere kesildiği öğrenildi. Otogardaki firma çalışanları büyük yoğunluğun akşam saatlerinde yaşanmasını beklediklerini söyledi.

"BİLETLER TÜKENDİ"

Otobüs firması yetikilisi Mustafa Akbulut, dünden bu yana yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Malum köprünün açılması ile birlikte arabalar varış noktasına 1 saat daha gecikmeli geliyor. Onun da etkisi var. Şu an muhtemelen akşam saatleri itibariyle aşırı yoğunluk başlar mesai saati bitimi ile birlikte. Yani 3 gün yoğunluk yaşayacağız öyle görülüyor. Şu an biletler tükenmiş durumda" diye konuştu.

Bir başka otogar çalışan ise 1 haftadır yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Bu saatlerde çok büyük bir yoğunluk yok. Öğleden sonra yoğunluk oluyor. Seferlerimizde genellikle öğleden sonra başlıyor. Özellikle de akşam 9'dan 12'ye kadar çok yoğun. Biletler biraz pahalı ama yine de herkes gidiyor" şeklinde konuştu.

Otogarda yoğun güvenlik önlemleri alan ekiplerinin de giriş-çıkışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uygulama yaptığı görüldü.

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