İşte dünyanın yeni rekorları

En akıllı köpek, en büyük sandalye, en uzun canavar kamyon... Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2017 versiyonu görücüye çıktı

Dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç rekorların bir araya getirildiği Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2017 versiyonunun tanıtımı yapıldı. 62'nci baskı önümüzdeki günlerde 20 sterline (78 TL) raflardaki yerini alacak. İşte Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başaran bazı örnekler:

Russell Terrier cinsi Parson isimli köpek, 1 dakika içerisinde 32 farklı numara yaparak "en yetenekli köpek" unvanını aldı.

ABD'de yaşayan Brad ve Jen Campbell çiftinin 10 metrelik canavar kamyonları "dünyanın en uzun canavar kamyonu" oldu.

İtalyan Dimitri Panciera, 121 top dondurmayı külah üzerinde dengede tutarak rekor kırdı.

14 yaşındaki İngiliz Maxwell Day, 157 derece ayakların ters çevirerek kitaba girdi.

Belçikalı Ilse Loodts'un köpeği Keon, 76 santimlik kuyruğu ile 'dünyanın en uzun kuyruklu köpeği" oldu.

ABD'li Lawrence Stump, 4 metrelik gitarı ile dünyanın en büyük ukulele enstrümanı rekorunun sahibi oldu.

ABD'li tasarımcı Jim Bolin, 17 metre uzunluğunda eseri ile "dünyanın en büyük sallanan sandalyesi" rekorunu kırdı.

Lizzy isimli köpek 96 santimetrelik boyu ile dünyanı en uzun köpeği oldu.