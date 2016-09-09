Komşuların şüphesi hayat kurtardı

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen bir kadın oğlu ve köpeğini bina dışına çıkardıktan sonra gazın vanasını açarak intihar girişiminde bulundu. Binanın önünde köpeğiyle bekleyen çocuğun durumundan şüphelenen komşuları, çocuğun anlattıkları üzerine daireye gitti. İçeriden gaz kokusu geldiğini fark eden komşular polisi ve itfaiyeyi aradı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2272 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ayşe T. 10 yaşındaki oğlu A.T.'yi köpeği ile birlikte dış kapıdan bahçeye çıkardı. Tekrar eve dönen Ayşe T., tüm pencereleri kapatıp, mutfakta gazı açarak intihar girişiminde bulundu.

KOMŞULARI ŞÜPHELENDİ

Komşuları, dışarıda köpeğiyle birlikte bekleyen çocuğu görüp durumu anlamaya çalıştı. A.T. ile sohbet eden komşuları durumdan şüphelenince hemen Ayşe T.'nin yaşadığı daireye gitti. Kapıyı defalarca çalan ancak cevap alamayan bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Polis de kadının yaşadığı evin kapısının açılmaması ve içeriden gaz kokusu geldiğini fark etmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri girdi itfaiye ekipleri kadını mutfakta yarı baygın halde buldu. Ekipler, Ayşe T.'yi hemen dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde baygın halde yatan ve sürekli öksüren kadın, sık sık oğlunu sordu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe T.'nin sedye üzerinde bile oğlunu merak ettiği ve ismini sayıkladığı görüldü.

Küçük A.T. ise annesinin hastaneye kaldırılmasını elinde köpeğiyle endişeli gözlerle izledi. Ayşe T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.