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Metroda ’beleşçi yolcu’ dehşeti!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 17:13 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 17:21
Metroda ’beleşçi yolcu’ dehşeti!
Metroda ’beleşçi yolcu’ dehşeti!

’da metroya bedava binmek için turnikelerin üzerinden atlayan gençler, özel güvenlikçilerden birisini bıçakladı, diğerini ise feci şekilde darp etti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesindeki ray Mimar Sinan İstasyonu'nda metroya bedava binmek isteyen 4 kişilik grup turnikelerin üzerinden atlayarak içeri girmek istedi. Özel güvenlikçiler ise olaya müdahale etti. Çıkan tartışmada yaşları 18 ile 20 arasında değişen 4 kişi özel güvenlikçilerden birisini ayağından bıçakladı diğerini ise feci şekilde darp etti. Yaralı özel güvenlikçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, zanlılar firar etti.

OLAY ANI KAMERADA

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası zanlılar kaçarak izini kaybettirirken, özel güvenlikçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Burulaş, güvenlik gerekçesiyle Mimar Sinan Metro İstasyonu'nu kapattı. yetkililerinden burada daha önce de olaylar yaşandığı için ek güvenlik tedbiri istendiği ve bu güvenlik sağlandıktan sonra istasyonun açılacağı kaydedildi.

METROYA BEDAVA BİNMEK İÇİN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ BIÇAKLADILAR

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