Otel balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alanya’da ailesiyle birlikte kaldıkları otelin 4 ’üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Berrak Fadime Ö. hayatını kaybetti.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte tatil yapmak için yurt dışından Alanya'ya gelen 3 yaşındaki Berrak Fadime, kaldıkları otelin dördüncü katında bulunan odasının balkonunda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Berrak, otel görevlileri tarafından çağrılan 112 acil ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özkan'ın cenazesini otopsi için Alanya Belediye morguna kaldırıldı.