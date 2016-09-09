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balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 17:40
Otel balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otel balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alanya’da ailesiyle birlikte kaldıkları in 4 ’üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Berrak Fadime Ö. hayatını kaybetti.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bir de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte yapmak için yurt dışından Alanya'ya gelen 3 yaşındaki Berrak Fadime, kaldıkları otelin dördüncü katında bulunan odasının balkonunda dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Berrak, otel görevlileri tarafından çağrılan 112 acil ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özkan'ın cenazesini otopsi için Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

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