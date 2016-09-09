Esenyurt’ta parkta oyun oynayan çocuklar, su kanalında bir ceset buldu. Ceset olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardında, Adli Tıp Kurumu’nu kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'ndeki Huzur Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre parkta oyun oynayan çocuklar, parkın içindeki su kanalında hareketsiz yatan erkek bir şahıs gördü. Üstünde kıyafetleri olan ve şahsın yüzünün morardığını gören çocuklar, çevredekilere haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde şahsın öldüğü belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Cesedin olduğu bölgeyi geniş bir güvenlik çemberine alan polis, detaylı inceleme için olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Parkta oynayan çocuklar ceset buldu