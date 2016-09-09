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Yine sahte dolandırıcılığı

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 07:00 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 07:00
Yine sahte polis dolandırıcılığı
Yine sahte polis dolandırıcılığı

’de iki vatandaş, telefonda kendilerini olarak tanıtan dolandırıcılara toplam 56 bin 600 TL değerinde para, ziynet eşyası kaptırdı.

Aynı gün 2 saat ara ile yaşanan olayların ilki Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. N.M. isimli vatandaşı arayan dolandırıcı, kendisini olarak tanıtarak, evine gönderdiği sivil kıyafetli şahsa 6 bin 600 lira parasını teslim etmesini istedi. Parayı veren vatandaş daha sonra dolandırıldığı anlayan vatandaş, polisi giderek şikayetçi oldu.

Kısa bir süre sonra benzer bir dolandırıcı olayı ise Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. isimli şahıs, kendini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcıya inandı. Kapıya gelen bir erkek şahsa, yaklaşık 50 bin lira değerinde, içinde 1 adet küçük , 1 adet burgu kolye, 1 adet altın set kolyesi, 1 adet cebe bilezik, 47 adet cumhuriyet altın, 1 adet bayan altın kaplama saat, 1 adet düz geniş bileziğin bulunduğu poşeti teslim etti. Daha sonra dolandırdığın anlayan vatandaş polise gidip şikayetçi oldu.

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